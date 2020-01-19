«Мясной» протест в Ереване

Согласно новому регламенту, фермеры имеют право продавать мясо только в случае забоя скота в специально оборудованных бойнях, передает РИА Новости.

В Ереване несколько десятков фермеров проводят акцию протеста у здания правительства, требуя отмены ограничений на забой скота, введенных с 15 января.

«Мы не согласны с обязательным забоем скота в бойнях, у нас нет возможности транспортировать животных, платить за забой. Из-за новых требований мы понесем финансовые убытки», - говорит один из участников акции.

По его словам, они требуют разрешить забой скота в фермерских хозяйствах при ветеринарном надзоре.

Другой участник заявил, что фермеры намерены проводить подобные акции ежедневно и пойдут на блокирование автотрасс, в том числе дороги, связывающей Армению с Грузией.

Участники акции попытались несколько раз перекрыть прилегающую к зданию правительства улицу Тигран Мец, но эти попытки пресекались полицией.

Как пишет информагентство «Красная весна», среди участников акции — представители общины езидов, для которых мясо является основным источником дохода.