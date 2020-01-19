16 января топографические рабочие группы Таджикистана и Киргизии приступили к подготовке процесса обмена территориями. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков провел первое заседание по пограничным вопросам в Баткене. Это делается в рамках одного из пунктов протокола, подписанного накануне. Стали известны подробности работ по делимитации границ.

Таджикистан и Киргизия решили покончить с многолетним территориальным спором и заявили о намерении начать процесс обмена земельными участками на границе двух государств. Об этом по итогам переговоров официальных делегаций двух стран сообщили в аппарате кабинета министров КР.

До 1 марта этого года представители Душанбе и Бишкека совместно должны выработать возможные варианты обмена равнозначными территориями между Баткенским районом (Киргизия) и городом Исфара (Таджикистан) на участках «Самаркандек» и «Кокташ». Без этого решить спор не удастся, ибо здесь граница зигзагообразна, а территории обоих государств, напоминают чередование черных и белых клеток на шахматной доске.

Стороны также договорились о совместном патрулировании автодорог Чоркух-Ак-Сай-Ворух, Кокташ-Ортобоз, а также установить на этих дорогах светофоры и камеры видеонаблюдения. Особо отмечается, что зачинщиков и наиболее активных участников потасовок будут привлекать к ответственности.

Как отметил вице-премьер Киргизии Жениш Разаков, переговорный процесс усложняют возникающие инциденты на приграничных участках. «Силовики вместе с местными властями должны проводить эффективную разъяснительную работу среди жителей приграничных сел для предотвращения провокаций и конфликтных ситуаций», – считает Разаков.

Последний такой конфликт произошел ночью 10 января на границе Исфаринского района Таджикистана и Баткенской области Киргизии. Ночью неизвестные закидали несколько автомашин и дом киргизов камнями, а прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как утверждают в погранведомстве Киргизии, огонь велся со стороны Таджикистана. В одном из сел Баткенской области жителей пришлось эвакуировать. По версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара.

На этот раз никто не погиб, но накал ситуации с каждым разом становится все сильнее. Обе стороны, как правило, возлагают ответственность друг на друга. Причины каждый раз разные. Это и строительство дорог или зданий, выпас скота на спорной территории, использование воды. Но кроме земельной и водной составляющей приграничная проблема включает в себя и контрабанду наркотиков в одну сторону и горюче-смазочных материалов в другую. Сегодня там тихо лишь потому, что пограничники двух стран несут службу в усиленном режиме. Населенные пункты патрулируются сотрудниками милиции и дружинниками, которые проводят среди сельчан разъяснительные беседы о дружбе, добрососедстве и о том, как себя нужно вести в случае агрессии со стороны жителей сопредельной территории.

Ферганская долина – межгорная впадина на территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с самой высокой плотностью населения в Центральной Азии. В советское время, пока все республики входили в состав единого государства, местные жители не придавали особого значения, кто на какой территории проживает. Они могли свободно передвигаться, навещать родственников в соседней республике. Однако с распадом СССР ситуация изменилась коренным образом. Образовались не только независимые страны, но возникли анклавы – «островок» одного государства на территории другого. В Баткентской области сходятся границы трех стран – Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Если смотреть с высоты птичьего полета, земли трех стран закручиваясь, соединяются, напоминая водоворот. При этом гористая местность практически не пригодна для проживания – горы и пастбища. Для проживания эти земли не использовались, вплоть до начала ХХ века, пока там не разведали месторождения золота, серебра, ртути, алюминия, сурьмы, вольфрама и других полезных ископаемых.

Границы в СССР нарезались исходя из интересов народного хозяйства, а не местных жителей. Линия рубежа проходила не только через населенные пункты, но и дома. Бывало так, что полдома оказывалось на территории Таджикистана, а вторая половина в Киргизии.