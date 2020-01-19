Таджикистан и Киргизия не допустили войны наши подробности
Таджикистан и Киргизия решили покончить с многолетним территориальным спором и заявили о намерении начать процесс обмена земельными участками на границе двух государств. Об этом по итогам переговоров официальных делегаций двух стран сообщили в аппарате кабинета министров КР.
16 января топографические рабочие группы Таджикистана и Киргизии приступили к подготовке процесса обмена территориями. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков провел первое заседание по пограничным вопросам в Баткене. Это делается в рамках одного из пунктов протокола, подписанного накануне. Стали известны подробности работ по делимитации границ.
До 1 марта этого года представители Душанбе и Бишкека совместно должны выработать возможные варианты обмена равнозначными территориями между Баткенским районом (Киргизия) и городом Исфара (Таджикистан) на участках «Самаркандек» и «Кокташ». Без этого решить спор не удастся, ибо здесь граница зигзагообразна, а территории обоих государств, напоминают чередование черных и белых клеток на шахматной доске.
Стороны также договорились о совместном патрулировании автодорог Чоркух-Ак-Сай-Ворух, Кокташ-Ортобоз, а также установить на этих дорогах светофоры и камеры видеонаблюдения. Особо отмечается, что зачинщиков и наиболее активных участников потасовок будут привлекать к ответственности.
Как отметил вице-премьер Киргизии Жениш Разаков, переговорный процесс усложняют возникающие инциденты на приграничных участках. «Силовики вместе с местными властями должны проводить эффективную разъяснительную работу среди жителей приграничных сел для предотвращения провокаций и конфликтных ситуаций», – считает Разаков.
Последний такой конфликт произошел ночью 10 января на границе Исфаринского района Таджикистана и Баткенской области Киргизии. Ночью неизвестные закидали несколько автомашин и дом киргизов камнями, а прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как утверждают в погранведомстве Киргизии, огонь велся со стороны Таджикистана. В одном из сел Баткенской области жителей пришлось эвакуировать. По версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара.
На этот раз никто не погиб, но накал ситуации с каждым разом становится все сильнее. Обе стороны, как правило, возлагают ответственность друг на друга. Причины каждый раз разные. Это и строительство дорог или зданий, выпас скота на спорной территории, использование воды. Но кроме земельной и водной составляющей приграничная проблема включает в себя и контрабанду наркотиков в одну сторону и горюче-смазочных материалов в другую. Сегодня там тихо лишь потому, что пограничники двух стран несут службу в усиленном режиме. Населенные пункты патрулируются сотрудниками милиции и дружинниками, которые проводят среди сельчан разъяснительные беседы о дружбе, добрососедстве и о том, как себя нужно вести в случае агрессии со стороны жителей сопредельной территории.
Ферганская долина – межгорная впадина на территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с самой высокой плотностью населения в Центральной Азии. В советское время, пока все республики входили в состав единого государства, местные жители не придавали особого значения, кто на какой территории проживает. Они могли свободно передвигаться, навещать родственников в соседней республике. Однако с распадом СССР ситуация изменилась коренным образом. Образовались не только независимые страны, но возникли анклавы – «островок» одного государства на территории другого. В Баткентской области сходятся границы трех стран – Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Если смотреть с высоты птичьего полета, земли трех стран закручиваясь, соединяются, напоминая водоворот. При этом гористая местность практически не пригодна для проживания – горы и пастбища. Для проживания эти земли не использовались, вплоть до начала ХХ века, пока там не разведали месторождения золота, серебра, ртути, алюминия, сурьмы, вольфрама и других полезных ископаемых.
Границы в СССР нарезались исходя из интересов народного хозяйства, а не местных жителей. Линия рубежа проходила не только через населенные пункты, но и дома. Бывало так, что полдома оказывалось на территории Таджикистана, а вторая половина в Киргизии.
Или кишлак, например, таджикский, приписывали к Таджикской ССР, а пастбище оставалась на другой территории. Так образовались спорные участки. И пока существовал СССР, такая ситуация людей не волновала.
Когда Таджикистан и Киргизия стали независимыми, отсутствие четкой границы, то и дело приводит к инцидентам. Протяженность таджикско-киргизской границы составила 976 км, из которых успели демаркировать только 504 км. Межправительственная комиссия, которая в последнее время работает над делимитацией и демаркацией рубежей, не может прийти к согласию, по каким документам работать. Таджикистан предлагает использовать карты 1924–1927 годов. Киргизия настаивает на картах периода 1958–1959 и 1989 годов.
Ситуацию по телефону обсудили президенты Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон. «Между киргизами и таджиками была, есть и будет многовековая дружба. Мы не должны допускать эскалацию ситуации на границе. К сожалению, в последнее время конфликты участились», - констатировал Жээнбеков.
Глава Киргизии распорядился найти и наказать виновных в развязывании конфликта, а также ускорить процесс делимитации и демаркации государственных границ между Киргизией и Таджикистаном. Выходом из сложившегося положения мог бы стать обмен спорными территориями или создание свободных экономических зон, чтобы люди как и прежде могли свободно передвигаться и торговать. Впрочем, Жээнбеков в конце прошлого года заявил, что власти страны готовы начать обмен территориями с Таджикистаном в приграничных районах. «Последнее время мы часто обсуждаем приграничные вопросы с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Наша позиция четкая — мы готовы вести эту работу путем дипломатии и переговоров, учитывая интересы двух стран. Мы готовы сделать обмен территориями, где это возможно», — сказал Сооронбай Жээнбеков 25 декабря на итоговой пресс-конференции в Бишкеке.
Это довольно непопулярное для Киргизии решение. Вопрос передачи земель - тема больная. После того как Бишкек передал земли Китаю, в республике сложилось негативное информационное поле. Если власти пойдут на передачу хотя бы одного гектара земли при очевидной выгоде в 5 гектаров, то тем самым подпишут себе приговор. Дойдет ли дело до обмена территориями, пока не очень понятно. Поскольку идея обмена территориями между двумя центральноазиатскими республиками обсуждается с 2013 года. Поэтому власти Киргизии пойдут на компромисс только в том случае, если граница будет полностью делимитирована.
В Центральной Азии только Казахстану удалось решить свои пограничные вопросы. Это связано со стабильной ситуацией в стране. Узбекистан близок к решению вопросов по демаркации и делимитации границы с Таджикистаном и Киргизией. Останутся проблемы анклавов, решить которые пока не представляется возможным.