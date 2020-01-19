Эрдоган: Турция пока не отправляла войска в Ливию

Турция направила в Ливию лишь военных советников и инструкторов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь с международной конференции по Ливии из Берлина, сообщает ТАСС.

"Мы туда не отправляем в настоящий момент военную силу. Мы направили лишь штат военных советников и инструкторов", - отметил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, соблюдение перемирия в Ливии, к которому призвали президенты РФ и Турции, откроет возможность для политического урегулирования: "Мы приняли участие в саммите по Ливии в Берлине в рамках наших усилий по политическому урегулированию. Мы приняли декларацию саммита, состоящую из 55 пунктов. В случае соблюдения перемирия, к которому мы вместе с Владимиром Путиным призывали, будет открыта возможность для политического процесса".