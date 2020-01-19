66-летняя Франческа Ди Джованни уроженка города Палермо, что на Сицилии. В структурах Ватикана она работает с 1993 года. Папа Франциск высоко оценил ее заслуги на предыдущем месте работы и решил доверить ей более высокий пост. Она будет теперь вторым секретарем Государственного совета Апостольской столицы.

Это первый раз в истории католической церкви, когда представительница слабого пола будет занимать столь высокую должность в вопросах международных отношений Святого престола.

Действующий понтифик, которому свойственны нешаблонные шаги и решения, вновь удивил. Папа принял решение о назначении на должность второго человека в ватиканской дипломатии женщину!

В ведении Франчески Ди Джованни будут вопросы мигрантов, беженцев, вопросы международного гуманитарного права и роли женщин. Как сообщил портал Vatican News, она будет тесно сотрудничать с польским священником Мирославом Ваховским, который занимает такой же пост.

Сама Ф. Ди Джованни не скрывает радости по поводу нового назначения.

- Это первый раз, когда женщина будет занимать столь высокий пост в Госсовете. Решение, принятое Святым отцом, безусловно, не шаблонно, и абстрагируясь от моей личности, свидетельствует о большом весе, который Папа придает роли женщин. А в Ватикане их работает немало, - так прокомментировала Франческа Ди Джованни свое назначение корреспонденту радио Ватикана.

Однако известно, что в вопросах канонических Папа Франциск не отступает от многовековых традиций церкви. Во всяком случае, пока что.