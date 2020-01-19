Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 17:07

В эти январские дни в Баку и в Риге вспоминают трагические события 1990 и 1991 годов. «Черный январь» в столице Азербайджана, когда советские войска зверски расправились с мирными жителями, желавшими независимости своей стране, и попытка советских спецслужб вооруженным путем свергнуть законную власть в Латвии, провозгласившую независимость. Оба народа сегодня чтят память погибших. По инициативе посла Азербайджана в Латвии Джаваншира Ахундова, стало традицией отмечать две траурные даты в Рижском музее баррикад. Сюда приходят депутаты, общественные деятели, журналисты, представители азербайджанской диаспоры в Латвии. На сей раз присутствовавшие увидели документальный фильм о том, что и как происходило 30 лет назад - 20 января 1990 года в Баку, который никого не оставил равнодушным.

В своем выступлении посол Азербайджана, как очевидец тех событий, затронул тему ответственности тех, кто принимал решения о вводе войск, использовании огнестрельного оружия, тяжелой техники, включая танки, против мирного населения. Джаваншир Ахундов особо отметил роль азербайджанских женщин в те страшные дни, которые тогда проявили необычайное мужество и стойкость. Он также напомнил, что попавший в опалу у Михаила Горбачева Гейдар Алиев, совершил настоящий героический поступок и встал в самый трудный момент рядом со своим народом, и стал символом, настоящим национальным лидером. Память о том, что произошло тогда в Баку, свята для азербайджанского народа. В своем ответном слове директор музея Ренарс Заляйс, сам участник дней баррикад в Риге, подчеркнул общность судеб двух народов в стремлении к независимости и необходимости помнить о тех, кто отдал свою жизнь в противостоянии советскому режиму. Особо он отметил активное участие в баррикадных днях января 1991 года в Риге представителей азербайджанской диаспоры, которые плечом к плечу с другими стояли на защите зданий органов власти Латвии, телеграфа, мостов, радио и телевидения.