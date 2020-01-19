Спецоперация в Гаджигабуле: задержан брат «Годжи»

Как сообщили в пресс-службе МВД, при личном обыске у А.Мамедова были обнаружены и изъяты пистолет Макарова, два патрона, 41,278 г опиума, два спичечных коробка с засушенной марихуаной общим весом 11,69 г.

При осмотре квартиры Мамедова было обнаружено и изъято 275 граммов засушенной марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.

Как сообщил ряд местных СМИ, задержанный А.Мамедов - брат Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа», сбежавшего в октябре 2017 года во время этапирования из-под присмотра конвойных. При задержании Э.Мамедов оказал вооруженное сопротивление и был обезврежен.