В Сирии погибли российские офицеры?

В сирийской провинции Идлиб при атаке боевиков на возвышенность погибли четверо российских офицеров. Об этом сообщает ливанское издание Al-Masdar News со ссылкой на базирующуюся в Великобритании «Сирийскую обсерваторию по правам человека».

Организации стало известно о произошедшем от источника на российской авиабазе Хмеймим, говорится в публикации. По его словам, еще несколько военнослужащих пострадали, пишет «Лента.ру».

Официальной информации по этому поводу пока нет.