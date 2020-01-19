МИД Ирана: Тегеран не до конца отомстил за убийство Сулеймани
Иран готов нанести удар по любой территории, откуда будет исходить угроза Исламской Республике, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Любая территория, откуда исходит угроза Ирану или представителю иранского государства, будет подвержена атаке", - приводит ТАСС слова Мусави.
По словам Мусави, "Иран не до конца отомстил за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции". "Удар по военной базе США был лишь частью наших ответных шагов", - добавил он.