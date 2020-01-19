Рамзан Кадыров о своей возможной отставке

Слухи о назначении Рамзана Кадырова на другую должность не соответствуют действительности, и он закончит карьеру только в Чечне. Об этом сказал сам глава республики Рамзан Кадыров на расширенном заседании правительства в Грозном, передает РИА Новости.

"У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", - заявил Кадыров, отметив, что стоит любому чиновнику не появиться в эфире один-два дня, сразу начинаются слухи по этому поводу.

Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил и.о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности". Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил РИА Новости, что Кадыров проходит курс лечения, и это обычная практика, когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона. Позднее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что якобы Кадырову предложили должность полномочного представителя президента России.