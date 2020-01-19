Эрдоган отказался сесть за стол переговоров с Хафтаром

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с главой так называемой ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Об этом турецкий лидер сказал турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь с международной конференции по Ливии из Берлина.

"Я сразу сказал президенту Путину, что мы не принимаем роль посредника. Путин сказал, что возьмет на себя Хафтара, и предложил мне работать с Сараджем, чтобы решить проблему. У нас с ним такой подход. А вообще-то я по моим политическим воззрениям за один стол с террористом не сяду, и ему не дам сесть", - сказал Эрдоган, передает РИА Новости.