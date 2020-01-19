Сомали предложила Турции нефть

Руководство Сомали предложило Турции провести геолого-разведывательное бурение в своих водах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.

"Сейчас нам поступило предложение от Сомали", - сказал он турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь с международной конференции по Ливии из Германии.

"У нас в морях есть нефть. Вы проводите подобную работу в Ливии, но вы также можете проводить ее у нас здесь", - процитировал турецкий лидер слова представителей сомалийской стороны, с которыми они обратились к Анкаре. Других деталей Эрдоган не привел.