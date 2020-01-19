Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан не отождествляет события 20 Января с сегодняшней Россией

"30 лет назад теряющее контроль над политической ситуацией в стране руководство Советского Союза пошло на беспрецедентный, безжалостный акт расправы над мирным населением столицы Азербайджана. В ночь на 20 января в Баку были введены совершенно непонятные подразделения советской армии – сохранились хроникальные кадры, и я, например, никогда не видел, чтобы в советской армии были солдаты с такими волосами, неопрятные. Тем не менее, этот контингент вошел в город и применил запрещенные международной конвенцией пули со смещенным центром. Людей давили гусеницами танков и другой тяжелой военной техники, даже машина скорой помощи подверглась наезду танка, там погибли врачи", - напомнил он о событиях страшной ночи с 19 на 20 января 1990 года.

Сегодня в посольстве Азербайджана в России состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-летию ввода советских войск в Баку – "Черного января", в котором от рук карателей погибло 132 бакинца. Открывая событие, посол Полад Бюльбюль оглы поблагодарил всех участников за то, что они пришли разделить скорбь азербайджанского народа по погибшим, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

"Это была страшная Варфоломеевская ночь, открывался огонь на поражение мирных людей. Иногда говорят, что были определенные течения против советской власти – но ни один политик, ни один активист в ту ночь не пострадал. Пострадали просто мирные люди разных национальностей, женщины, дети, старики. Совершенно непонятно, по какому принципу происходило это запугивание и уничтожение людей. Официальные цифры правозащитных организаций – 132 погибших, более 700 человек получили ранения, 841 человек был арестован без суда и следствия. В ту страшную ночь, подвергшись карательным мерам, мирные жители Азербайджана отдали свои жизни во имя независимости, во имя свободы современного азербайджанского государства", - заявил посол.

"Уже на следующий день после случившегося, 21 января 1990 года выдающийся сын азербайджанского народа, общенациональный лидер Гейдар Алиев, рискуя своим благополучием, а может быть, и жизнью, вместе с членами семьи пришел сюда, в постоянное представительство Азербайджана и произнес свое знаменитое выступление, в котором назвал решение высшего советского руководства о вводе войск в Баку противозаконным, антидемократичным. Он дал первую политическую оценку случившемуся, потребовав, чтобы все причастные к трагедии понесли заслуженное наказание. Этот мужественный поступок был совершен в здании, в котором мы находимся, и в память об этом здесь установлена барельефная доска, и каждый из нас, заходя сюда, видел этот архитектурный памятник. Азербайджанский народ всегда будет помнить о его героическом поступке", - отметил Полад Бюльбюльоглу.

"В завершение выступления я хотел бы еще раз искренне поблагодарить своих коллег, послов, депутатов Государственной Думы, известных людей России и подчеркнуть, что Азербайджан ни в коем случае не отождествляет это преступление с сегодняшней демократической Россией. Это было в Советском Союзе, это решение было принято советским руководством, наверное, лично Горбачевым. Это преступление никогда не забудется, я думаю, не только азербайджанским народом. Хотелось бы пожелать, чтобы никогда, ни в какой стране, ни с каким народом такого бы не происходило", - заключил Полад Бюльбюльоглу.