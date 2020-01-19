Террористка привела Норвегию к развалу правительства

Партия прогресса Норвегии покинула правительство из-за женщины, связанной с террористической организацией «Исламское государство». Ей разрешили вернуться в страну, что фактически привело к развалу правительства, передает Dagbladet.

Речь идет о террористке и двух ее детях, которым норвежские власти разрешили репатриироваться из Ирака. Это вызвало широкое недовольство среди членов правительства и норвежцев.

«Многие считают, что она использовала больного ребенка как щит, чтобы вернуться в Норвегию. И многие недовольны этим», — заявил лидер партии прогресса Сив Йенсен, который также занимает пост министра финансов.

Члены партии пригрозили выйти из правительства: по их словам, решение вернуть женщину и детей в Норвегию было решено в обход части правительства. Утверждается, что случай с близкой к ИГ женщиной стал «последней каплей»: раньше между «прогрессом» и другими членами правительства было много противоречий.