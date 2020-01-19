19-летний гражданин Азербайджана устроил смертельное ДТП в Брянске

В Брянске предполагаемым виновником ДТП возле «Аэропарка» на улице Объездной является 19-летний гражданин Азербайджана, об этом сообщает ГТРК «Брянск». Суд арестовал иностранца, поскольку тот мог уехать из России и скрыться от следствия.

Трагедия произошла ночью 17 января. Автомобиль Toyota Camry с 19-летним водителем выехал на встречную полосу и врезался в Skoda Octavia. В результате лобового столкновения 26-летний пассажир Skoda от полученных травм скончался на месте происшествия, 39-летняя пассажирка того же автомобиля умерла в больнице. Ещё двое пассажиров легковушки получили тяжёлые травмы.

Известно, что водитель Toyota не был пьян. Расследование уголовного дела продолжается.