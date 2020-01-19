Азербайджан купил у Казахстана 18 000 овец

Министерство сельского хозяйства Казахстана приостановило вывоз крупного и мелкого рогатого скота из страны. Как сообщает haqqin.az, министерство объясняет это резким увеличением в прошлом году экспорта крупного и мелкого рогатого скота из страны, что привело к росту цен на мясо и мясопродукты в самом Казахстане.

Министерство сообщило, что в прошлом году из страны было вывезено 156 000 голов крупного рогатого скота. Большая часть из них - 121 600 (78%) животных - была вывезена в соседний Узбекистан. 14% экспорта животных идет в Армению. Кроме того, Казахстан экспортировал в прошлом году 264 000 голов овец, из которых более половины являются матками. Основным покупателем казахстанских овец был Узбекистан.

Туда было экспортировано более 200 000 овец. Россия купила у Казахстана 21 500 голов овец, Азербайджан - 18 000, Иран - 12 000 голов овец. Министерство заявляет, что массовый вывоз живого скота из страны привел к росту цен на мясо и мясопродукты в Казахстане, а также к сокращению масштабов деятельности мясоперерабатывающих предприятий. В прошлом году они работали в половину своих производственных мощностей.

Напомним, в последние годы Азербайджан увеличивает импорт мяса. Увеличение импорта мяса в прошлом году составило около 50 процентов.