В мероприятиях приняли участие более 60 человек, включая сотрудников посольства, членов диаспорских организаций и студентов.

В связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января в Нидерландах при организации посольства Азербайджана и участии диаспорских организаций состоялся ряд мероприятий.

В начале мероприятий минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за независимость Азербайджана.

Участники мероприятий рассказали, что, несмотря на военную, политическую и моральную агрессию со стороны советского режима, азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свой героизм.

Было отмечено, что после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева была дана политическая и юридическая оценка трагедии 20 Января и названы имена организаторов этого преступления.

Выступившие на мероприятии представители диаспорских организаций поделились своими воспоминаниями о трагических событиях 20 января 1990 года.

В результате совместной деятельности посольства и диаспорских организаций была подготовлена петиция, которую направили членам правительства Нидерландов и парламентариям.

В то же время перед королевским дворцом в Амстердаме на площади Дам была проведена акция, посвященная трагедии 20 Января.

Мероприятия, посвященные трагедии, были проведены также в Гааге и Роттердаме.