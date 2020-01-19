Boeing нашла новые проблемы у 737 MAX

Это может привести к дальнейшей отсрочке в возобновлении полетов лайнеров этой модели, остановленных почти год назад, сообщает The Wall Street Journal.

Американская Boeing Co. обнаружила в программном обеспечении самолета 737 MAX недочеты, о которых раньше не было известно.

Во время технической проверки выяснилось, что у самолетов 737 MAX некорректно работает система, проверяющая работоспособность некоторых агрегатов перед полетом.

В Boeing заявляют, что уже работают над устранением этой ошибки, и надеются, что решение будет найдено в самое ближайшее время.

Это уже не первый недочет, выявленный у 737 Max за последнее время, отмечает BBC. Ранее в этом месяце стало известно, что Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружили у самолета проблемы с проводкой. Две связки проводов расположены так близко друг к другу, что в полете из-за этого может произойти короткое замыкание, которое в свою очередь может привести к крушению авиалайнера.

Все эти недочеты обнаружены в ходе проверок самолета, проходивших уже после приостановки его полетов, причиной которого стали две авиакатастрофы, случившиеся с разницей в несколько месяцев.