Арас Агаларов о Мишустине: «Вся страна сидит на кассе, которая в его руках»

Что касается Мишустина, я вам могу сказать одно: он сумел организовать - об этом я знаю не понаслышке, потому что нас всех это коснулось - действительно, лучшую в мире систему налоговых сборов. По сути дела, вся огромная страна «сидит» на одной кассе, которая находится у него. Об этом заявил российский миллиардер, президент компании «Крокус» Арас Агаларов в интервью изданию «Комсомольская правда».

«И все пробитые чеки, как ни фантастично это звучит, он видит. Он видит каждую пробитую пачку молока или килограмм сахара. По всей стране! И это, конечно, невероятное достижение. Теперь я перехожу к тому, какая новому премьеру сейчас будет поставлена задача и что он будет делать…», - сказал он.

Арас Агаларов добавил, что если Мишустин будет работать премьером так же профессионально, как он работал главным налоговиком - борьба с бедностью может быть успешной.

«Налоги, конечно, драконовские. Но он-то эти налоги не устанавливал, он организовал систему сборов. Поэтому с восхищением я говорю о том, как Михаил Мишустин это смог сделать. А уровень налогообложения в России завышен сегодня и, наверное, с этим новому премьеру тоже что-то придется делать, потому что налоговая нагрузка такова, что развитие бизнеса просто становится невозможным», - сказал он.