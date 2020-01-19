Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний. Об этом пишет пражская газета Hospodářské noviny со ссылкой на источники.

Закон о новом налоге правительство европейской страны одобрило в конце 2019 года. Согласно ему, с доходов работающих в стране международных интернет-гигантов, таких как Google, Amazon, Facebook, предлагается взимать 7-процентный налог. Нововведение может коснуться только тех компаний, чей глобальный оборот превышает 750 миллионов евро, а годовой оборот непосредственно в Чехии — более 3,8 миллиона евро.

По подсчетам чешского Минфина, благодаря налогу ежегодные поступления в бюджет вырастут почти на 200 миллионов евро. Однако в Вашингтоне предупредили, что прибегнут к ответным мерам, если в Чехии появится подобный налог. В США уверены, что он является дискриминационным по отношению к американским компаниям. По данным издания, торговая война может обернуться для Праги многомиллиардными потерями.