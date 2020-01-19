Зеленский: Иран выполняет договоренности по сбитому самолету

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран выполнил большинство достигнутых договоренностей по выяснению обстоятельств крушения Boeing 737-800 в Тегеране. Об этом сообщил офис президента Украины.

Спецпредставитель президента Ирана Мохаммад Эслами приехал в Киев, чтобы обсудить детали расследования катастрофы Boeing, сбитого 8 января в Тегеране.

«Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено», — сказал Зеленский на встрече с Эслами. Речь идет о допуске к работе в Тегеране украинских специалистов, быстрой идентификации тел погибших украинцев и возвращении их на родину.

В Украину прибудет группа иранских представителей, которые ознакомятся с техническими возможностями Киева по расшифровке бортовых самописцев. Стороны согласились, что все сохранившиеся фрагменты самолета должны быть возвращены в Украину. Был также поднят вопрос о компенсации близким и родным погибших.