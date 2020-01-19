Российский экс-министр открыл кружок в тюрьме

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий тюремный срок за получение взятки, получил в колонии прозвище «батя экономики», сообщает издание Baza.

Улюкаев ведет в колонии образовательный кружок, на котором рассказывает заключенным об экономике. Его посещают несколько человек.

В остальное время бывший министр работает в тюремной библиотеке, хотя официально значится подсобным рабочим. Он ни на что не жалуется и чувствует себя хорошо.

При этом некоторое время назад Улюкаев едва не подвергся взысканию, когда во время прокурорской проверки его застали сидящим на кровати в неположенное время. После написания объяснительной экс-чиновник был освобожден от наказания.