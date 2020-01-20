Шойгу обсудил с турецким коллегой Сирию и Ливию

Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Ближневосточном и Североафриканском регионах. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара», — говорится в сообщении.

В частности, Шойгу и Акар уделили внимание Сирии и Ливии.