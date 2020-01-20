Белоруссия начала импорт норвежской нефти. Об этом сообщил госконцерн Белнефтехим, передает Reuters.

Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию из 80 тысяч тонн нефти марки Johan Sverdrup. Груз будет доставлен в литовский порт Клайпеда 22 января, оттуда нефть по железной дороге попадет на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.

Один из собеседников отметил, что для Минска эта покупка вышла значительно дороже поставок из России — только транспортные расходы — перевалка и транспортировка нефти до завода по железной дороге — будут стоить свыше 20 долларов за тонну.

Продавцом мог выступить французский Total, полагают источники Рейтер.