Белоруссия начала импорт норвежской нефти
Белоруссия начала импорт норвежской нефти. Об этом сообщил госконцерн Белнефтехим, передает Reuters.
Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию из 80 тысяч тонн нефти марки Johan Sverdrup. Груз будет доставлен в литовский порт Клайпеда 22 января, оттуда нефть по железной дороге попадет на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.
Один из собеседников отметил, что для Минска эта покупка вышла значительно дороже поставок из России — только транспортные расходы — перевалка и транспортировка нефти до завода по железной дороге — будут стоить свыше 20 долларов за тонну.
Продавцом мог выступить французский Total, полагают источники Рейтер.