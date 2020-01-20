ЕС готов контролировать перемирие в Ливии

Евросоюз (ЕС) готов вести мониторинг перемирия между враждующими сторонами в Ливии, заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак по итогам встречи глав министерств иностранных дел стран Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лайчака, Евросоюз готов поддержать и взять на контроль перемирие в Ливии. Однако он подчеркнул, что вступление ЕС в данный процесс возможно лишь после выполнения участниками берлинской конференции по Ливии своих обязательств и наступления перемирия.

Международная конференция по Ливии состоялась 19 января в Германии. В ней приняли участие Россия, США, Турция, Египет и другие страны, а также ЕС и ООН.