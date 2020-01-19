Вооруженные американцы вышли на митинг

Несколько тысяч американцев, вооруженные личным оружием, вышли на акцию в поддержку второй поправки в Конституции США в Ричмонде, штат Вирджиния. Об этом сообщает Fox News.

Вторая поправка в Конституции обеспечивает право на свободное владение оружием.

Недовольство сторонников второй поправки вызвано планами членов Демократической партии США принять меры по контролю над оружием в Вирджинии.

Протестующие называют право на хранение и ношение оружия одной из основополагающих свобод американского народа.