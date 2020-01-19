Аятолла Хаменеи назвал причину озлобленности США на Иран

Причиной озлобленности администрации США по отношению к Ирану является независимость иранского народа и противодействие, которое Тегеран оказывает Вашингтону. Об этом в своем Twitter заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Сопротивление Ирана США привлекательно для всего мира. Вашингтон злится на иранский народ из-за имиджа независимого государства и нации, противостоящих агрессору», — написал он.

Ранее Хаменеи назвал убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани позором для США, которые поступили как трусы и уже не смогут восстановить свой имидж.