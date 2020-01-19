Трамп обещает сохранить право на владение оружием

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку второй поправки в Конституцию, обеспечивающей право на владение оружием, на фоне протестов в штате Вирджиния. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Трамп пообещал, что никогда не оставит «великую вторую поправку» незащищенной.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч американцев, вооруженных личным оружием, вышли на акцию в поддержку второй поправки в Ричмонде, штат Вирджиния.