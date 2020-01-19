Назван лучший фильм века

Назван лучший фильм XXI века. Список был опубликован на сайте журнала Empire. Рейтинг издания возглавила картина Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости», вышедшая в 2015-м году. Ее назвали бескомпромиссным и «совершенно безумным в концепции и исполнении» проектом, ставшим поразительным примером экшн-жанра.

Вторую строчку заняла кинолента 2001 года «Властелин Колец: Братство Кольца», снятая Питером Джексоном. По мнению журналистов, режиссеру удалось не только с душой и юмором изобразить мир, описанный в произведениях Джона Толкина, но и заставить зрителей начать всерьез относится к жанру фэнтези.

Замкнул тройку фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь», премьера которого состоялась в 2008-м году. Отмечается, что работа кинематографиста «отражает Америку, изо всех сил пытающуюся смириться с травмой 11 сентября», а также представляет лучшую интерпретацию образа Джокера, роль которого исполнил Хит Леджер.

На четвертой позиции оказалась картина «Начало», а на пятой — «Лунный свет». В первую десятку также вошли ленты «Социальная сеть», «Мстители: Война бесконечности», «Прочь», «Лабиринт Фавна» и «Трудности перевода».