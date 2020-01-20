Иран сбил самолет двумя ракетами ЗРК Тор-М1
Организация гражданской авиации Ирана выпустила второй предварительный отчет об Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Самолет разбился в ночь, когда Иран атаковал военные базы США в Ираке. Ранее Иран заявил, что случайно сбил самолет ракетой ПВО, приняв его за вражеский объект.
">авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.
Как сообщает Bloomberg, в отчете сказано, что «Боинг» потерпел крушение после того, как в него попали две ракеты малой дальности класса «земля-воздух», выпущенные из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1».
В отчете говорится, что пассажирский самолет вылетел в 6:12 по местному времени и потерял связь с диспетчерами на высоте 8 100 футов (2 469 метров). В 6:15 «Боинг» исчез с второстепенного радара наблюдения, в 6:18 — с основного.
Самолет впервые соприкоснулся с землей в общественном парке. Затем лайнер развалился на части, двигаясь через футбольное поле, близлежащие сельскохозяйственные угодья и сады.
Иранские власти признали, что не могут расшифровать черные ящики самолета, заявив, что бортовые самописцы сбитого «Боинга» — «одни из самых передовых в мире». Франция и США отказались предоставить Ирану оборудование для расшифровки, отмечается в отчете.