Иран сбил самолет двумя ракетами ЗРК Тор-М1

Организация гражданской авиации Ирана выпустила второй предварительный отчет об Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Самолет разбился в ночь, когда Иран атаковал военные базы США в Ираке. Ранее Иран заявил, что случайно сбил самолет ракетой ПВО, приняв его за вражеский объект.

">авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Как сообщает Bloomberg, в отчете сказано, что «Боинг» потерпел крушение после того, как в него попали две ракеты малой дальности класса «земля-воздух», выпущенные из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1».