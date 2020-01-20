Беларусь начала закупать нефть из Норвегии
Белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Как сообщает Reuters, норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.
Ожидается, что норвежский танкер Breiviken, нагруженный 80 000 тоннами нефти, прибудет в Клайпеду 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ ("Нафтан") по железной дороге. По сведениям агентства, после получения первой партии топлива белорусская сторона собирается продолжать переговоры о дальнейших поставках.
В то же время белорусское онлайн-издание Tut.by пишет, что железнодорожные поставки нефти из Клайпеды в направлении Новполоцкого НПЗ обойдется Минску примерно в 20 долларов за тонну, что значительно дороже транспортировки топлива по нефтепроводам.
Предположительно продавцом нефти выступила французская компания Total. На момент публикации материала DW представители этой компании, однако, никак не прокомментировали соответствующий запрос журналистов.