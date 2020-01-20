Беларусь начала закупать нефть из Норвегии

Белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Как сообщает Reuters, норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Ожидается, что норвежский танкер Breiviken, нагруженный 80 000 тоннами нефти, прибудет в Клайпеду 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ ("Нафтан") по железной дороге. По сведениям агентства, после получения первой партии топлива белорусская сторона собирается продолжать переговоры о дальнейших поставках.