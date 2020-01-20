В Китае еще один человек умер от неизвестного вируса

В сообщении отмечается, что всего в городе зарегистрировано 198 случаев заражения новым вирусом, из которых 25 выписаны из больниц, в то время как четыре человека умерли. Последним скончался 19 января 89-летний мужчина. В тексте говорится, что симптомы болезни, такие как затрудненное дыхание, начали проявляться у него примерно неделю назад.

Число погибших от смертельного китайского коронавируса увеличилось до четырех человек. Об этом сообщается на сайте муниципального комитета здравоохранения города Ухань, провинция Хубэй, пишет «Лента.ру».

22 января состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения из-за нового смертельного коронавируса 2019-nCoV. Там будут выработаны рекомендации для борьбы с 2019-nCoV. Уже известно, что он может передаваться от человека к человеку.

Ранее в январе ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона пришли к выводу, что потенциальное число людей, которые могли заразиться новым типом коронавируса, может составлять более полутора тысяч человек. По подсчетам специалистов, зараженных может быть около 1,7 тысячи человек.

11 января сообщалось, что в городе Ухань зафиксирован первый случай смерти от неизвестного ранее вируса — пожилой мужчина скончался из-за развившейся от инфекции пневмонии. По официальным данным, в провинции Хубэй зафиксировано 59 случаев заражения этим вирусом. Впоследствии его опознали как неизвестный прежде вид коронавируса. Заболевание также было выявлено в Таиланде и Японии.