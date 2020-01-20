11 человек погибли в результате пожара в жилом одноэтажном доме в поселке Причулымский Томской области РФ.

Инцидент произошел в ночь на 21 января на территории частной пилорамы в деревянном доме, который арендовала компания из Китая. В общей сложности в здании проживали 14 человек — рабочие из Китая, Узбекистана и Таджикистана, сообщает Медуза.

Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров, в результате чего в здании обрушилась кровля. В МЧС Узбекистана заявили, что десять человек из погибших были гражданами этой страны. Двое пострадавших при пожаре сумели самостоятельно выбраться из горящего здания и от госпитализации отказались. Судьба еще одного человека выясняется.

По факту пожара СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.