На основании информации, что 20 января в Мингячевире в результате стрельбы из огнестрельного оружия Зияд Мирзоев (1995 г.р.) был госпитализирован с ранением, был проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников полиции и прокуратуры. Об этом сообщил старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кенан Зейналов.

По его словам, в ходе расследования возникли основательные подозрения в том, что 20 января примерно в 18:00 Эльсевяр Гулиев (1996 г.р.) в городе Мингячевир на автомобиле Hyundai Sonata преградил дорогу ВАЗ 2107 и, выйдя из машины, открыл огонь из огнестрельного оружия, тяжело ранив на почве личных взаимоотношений пассажира З.Мирзоева.

В прокуратуре Мингячевира возбуждено уголовное дело по статьям УК 29, 120.1 (попытка умышленного убийства), назначены соответствующие экспертизы. Э.Гулиев задержан в качестве подозреваемого и допрошен с предоставлением адвоката.

Следственные мероприятия продолжаются.