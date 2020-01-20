Мирзиёев: Узбекистан не собирается вступать в ЕАЭС
Узбекистан не намерен вступать в Евразийский экономический союз, он предпочитает статус наблюдателя, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев накануне на заседании сената, передает Kun.uz.
«Разрешите высказать мнение об интеграции. Многие наши граждане работают в зарубежных странах. Казахстан и Россия. Мы не можем смотреть на это безразлично. Знайте одну вещь. Никто никогда никому не отдаст независимость. Независимость в руках президента, которому доверяет народ. Мы не будем членом этого союза», — сказал он.
По словам узбекского лидера, Ташкент предпочитает статус наблюдателя.
«Мы посмотрим, какие плюсы и минусы, будем как зритель. Мы о многом договорились с Владимиром Владимировичем в Санкт-Петербурге. Будьте уверены, что бы мы ни делали, мы будем делать с учетом национальных интересов», — подчеркнул президент.