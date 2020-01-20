Президент Узбекистана: «Депутаты молчали, потому что в стране был страх»

«Я был депутатом почти 15 лет. Но в наше время времена были другие. Чем тише ты был, тем лучше… Мы жили во времена страха», – сказал Мирзиёев.

Годы правления Ислама Каримова в Узбекистане были «временами страха», поэтому среди депутатов поощрялось молчание. Об этом, выступая перед представителями Законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) страны и не упоминая имени своего предшественника, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает «Газета.uz».

Президент призвал депутатов активнее участвовать в проведении реформ, быть смелыми и решительными, не допускать принятия законов, которые не будут служить интересам народа. Чтобы повысить авторитет депутатов, Мирзиёев предложил законодательно обязать министров и руководителей ведомств лично отвечать на депутатские запросы. А Министерство финансов должно отчитываться перед парламентариями за каждый потраченный из бюджета сум.

Мирзиёев отметил необходимость наладить диалог между депутатами и избирателями. В частности, путем создания электронного портала и мобильного приложения, позволяющих сторонам общаться друг с другом. «Эта система должна работать так, чтобы избиратель мог следить за ежедневной деятельностью депутата, обсуждать проекты законов и выражать свое мнение о них. Только так между гражданами и парламентом будет создан настоящий мост», – заявил президент.

Президент отметил, что за последние пять лет деятельность нижней палаты парламента активизировалась. Депутаты рассмотрели 540 законопроектов, что вдвое больше, чем за 2010-2014 годы. Были приняты Гражданский процессуальный, Экономический процессуальный, Избирательный кодексы, другие важные нормативно-правовые акты. Благодаря общественным обсуждениям около тысячи положений более 400 законопроектов были доработаны с учетом мнения граждан. При этом 16 проектов отправили на доработку – тогда как с 2010-го по 2014 годы таких документов не было вовсе.