Экс-главу Интерпола приговорили за коррупцию
Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР приговорил к 13,5 года лишения свободы экс-главу Интерпола, бывшего замминистра общественной безопасности Мэн Хунвэя. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
По его данным, подсудимый не выразил желания обжаловать вердикт и не подал апелляцию.
Осенью 2018 года стало известно об исчезновении бывшего главы Интерпола. Позднее выяснилось, что Хунвэй был задержан в Китае, где его подозревают в нарушении закона. Как писали СМИ, китайские власти подозревают Хунвэя в коррупции. Позднее Китай исключил из Коммунистической партии КНР экс-главу Интерпола.