Трамп: США – номер один во Вселенной

Американский президент Дональд Трамп назвал США "номером один во Вселенной" и пообещал вернуть в страну миллиарды долларов после поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.

"Направляюсь в Давос, Швейцарию, чтобы встретиться с мировыми лидерами и лидерами бизнеса и провести хорошую политику, а также вернуть сотни миллиардов долларов в США! Мы теперь номер один во Вселенной!" – написал Трамп в Twitter.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. На полях мероприятия Трамп намерен провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом.

Кроме того, предполагается, что американскую делегацию на форуме возглавит министр финансов США Стивен Мнучин, а в ее состав войдет старший советник президента Джаред Кушнер.