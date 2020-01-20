Помпео сравнил «проект» по смене власти в Венесуэле с развалом СССР
Вашингтон со своими партнерами в Центральной Америке и Европе разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV.
По его словам, цель Вашингтона — отставка нынешнего главы Венесуэлы Николаса Мадуро и последующее проведение в стране «свободных и честных» президентских выборов, пишет РБК.
«Цель нашей миссии — заставить Мадуро уйти. Я встречался с Хуаном Гуайдо, он говорил мне о террористической угрозе для граждан своей страны», — подчеркнул Помпео.
Госсекретарь отметил, что «почти пять десятков стран» признали Гуайдо законным лидером Венесуэлы, а введенные Вашингтоном санкции против действующих властей Каракаса существенно «затруднили нанесение ими ущерба народу»: «Что мы сделали, так это укрепили народ Венесуэлы, дали понять, что мир с ними. Мы добьемся справедливых президентских выборов, и тогда у венесуэльцев будет процветающее и светлое будущее».
В качестве примера правильности выработанной Вашингтоном стратегии он вспомнил развал СССР: «Я помню, как бывший госсекретарь США Бейкер говорил мне, что до падения Советского Союза никто не верил, что такая стратегия работает. А потом это сработало».