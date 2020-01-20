Синоптики рассказали о погоде на завтра
Во вторник, 22 января, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью 0-3, днем 6-10, в Баку ночью 1-3, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 770 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-3 градуса мороза.
22 января на Апшероне ожидается умеренный южный ветер, что может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.