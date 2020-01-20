Владимир Путин продолжает держать в тонусе руководство России, об изменениях в котором он заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Напомним, в тот же день в отставку подал Дмитрий Медведев, и на его позицию был назначен Михаил Мишустин. В понедельник, 20 января, президент РФ направил в Госдуму проект об изменениях в Конституцию и внес предложения Совету Федерации о смене генерального прокурора. Сразу даже трудно определиться, какое действие имеет более «революционный» характер.

Уже появилась первая информация о том, когда состоится всенародное голосование по предложенным поправкам в Конституцию. Все больше сходятся, ссылаясь на источники, близкие к администрации президента, что это может произойти в воскресенье, 12 апреля, в крайнем случае, 26 апреля. До этого поправки утвердят Госдума и Совет Федерации, а после общероссийского голосования обновленная Конституция вступит в силу. В связи с этим пошли разговоры о досрочных парламентских выборах, что логично, но пока Дмитрий Песков, спикер президента, попросил удержаться от гадания на эту тему. А как удержишься? Логично ведь привести государственные органы в соответствие с новыми нарезанными полномочиями.

Прокурорское ведомство не входило в перечень структур, которые ожидают изменения, но смена генерального прокурора России действительно выдающееся событие, исходя из реального расклада сил и имеющейся традиции. Дело в том, что Юрий Чайка – один из долгожителей путинской системы власти, фактически пришедший, как и Владимир Путин, из ельцинского набора. При первом президенте России Чайка был заместителем генпрокурора и даже исполнял обязанности главы федеральной Генпрокуратуры, а потом ушел, как раз, летом 1999 года в правительство Владимира Путина министром юстиции, каким и оставался до 2006 года, пока не возглавил на долгие годы Генеральную прокуратуру.

Вокруг Юрия Чайки не раз возникали серьезные скандалы, в частности, связанные с его сыновьями, Артемом и Игорем, которым, по многим свидетельствам, Генпрокуратура помогала решать дела с конкурентами по бизнесу. Но ничто не могло вынудить Владимира Путина избавиться от старого соратника. Все, что он предпринял, это создал новую структуру, Следственный комитет, глава которого, Александр Бастрыкин, стал уравновешивать фигуру генпрокурора и регулярно выступать с его критикой. Чайку и Бастрыкина считают, если не врагами, то не друзьями точно.

Интересно, что сменит 68-летнего Юрия Чайку 44-летний Игорь Краснов, заместитель Бастрыкина. Тем самым некоторый многолетний баланс будет нарушен в пользу влияния главы СКР, но сейчас в российской власти возникла ситуация, что никто не может поручиться, что Бастрыкин останется на своей должности.