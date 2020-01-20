В Азербайджане пройдет еще одна Олимпиада

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) приняла решение о проведении Всемирной юношеской (до 16 лет) шахматной Олимпиады-2020 в Нахчыване. Соревнования начнутся 2 октября и продлятся в течение десяти дней.

В ноябре прошлого года мы сообщали о том, что Федерация шахмат Азербайджана обратилась в ФИДЕ, подав заявку на проведения Олимпиады в Нахчыване. Руководство нашей Федерации ознакомилось с инфраструктурой в Нахчыване и посчитало, что город способен принять столь масштабное соревнование.

Напомним, что на юношеской Олимпиаде-2019, которая проходила в Турции, сборная Азербайджана впервые в истории заняла 1-е место. Набрав 16 очков, наша команда оставила позади такие страны, как Россия, Китай, Украина и др.

Также стоит добавить, что в 2016 году в Баку проходила Всемирная шахматная Олимпиада среди взрослых.