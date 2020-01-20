Центробанк нагрянул с проверкой в Atabank

Так, сообщалось, что вкладчики испытывают проблемы с получением своих депозитов.

Центробанк Азербайджана начал проверки в ОАО Atabank. В сообщении говорится, что проверки проводятся в связи с обеспокоенностью среди вкладчиков.

В сообщении Центробанка говорится, что по результатам проверок стало известно, что Atabank столкнулся с серьезными проблемами с ликвидностью и финансовой устойчивостью. В связи с этим, Центробанк напоминает, что вклады населения в Atabank, как и во всех банках, полностью застрахованы со стороны государства.

В настоящее время Центробанк проводит комплексное исследование ситуации, которая сложилась в Atabank, по результатам которого будут подготовлены соответствующие предложения.

Напомним, что ранее haqqin.az неоднократно писал о проблемах с ликвидностью в Atabank.