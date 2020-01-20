В Госдуме опровергли слухи о самороспуске
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал сообщения иностранных СМИ о роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела РФ и призвал коллег не обсуждать "надуманные темы, которые оказываются фейком", сообщает РИА Новости.
"Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства. Как только эта информация с их стороны начала распространяться, наши средства массовой информации подхватили. При этом источников никто не указывает. Мы вчера в ходе общения с журналистами еще раз об этом сказали, считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела, и к нам пускай не вмешиваются. Коллеги, и не надо обсуждать надуманные темы, которые потом оказываются фейком, но при этом те, кто их распускает, начинают придумывать новые отговорки, почему это вроде как должно было быть, но не состоялось", - ответил спикер Госдумы.