В Донбассе застрелили главаря спецназа «ДНР»

В неподконтрольной властям Украины части Донбасса застрелили заместителя командира «полка специального назначения ВВ МВД «ДНР» Алексея Кривулю (позывной "Грин"). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

«Алексей Кривуля, более известный по позывному «Грин», был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома», – говорится в сообщении.

Гибель Кривули подтвердил и глава пресс-службы «вооруженных сил «ДНР» Даниил Безсонов. Об этом он написал в своем Twitter.