Чавушоглу: Турция продолжит добиваться мира в Ливии

Анкара продолжит прилагать усилия для прекращения огня в Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам конференции по вопросам Ливии в Берлине.

"Хорошо, что все поддержали прекращение огня и дальнейшие усилия. Хорошо, что Хафтар назвал имена представителей для военного комитета. Первая встреча этого комитета имеет решающее значение для прекращения огня на местах. Однако нам необходимо ускорить политический процесс", - отметил он.

По словам главы МИД Турции, Ливия нуждается в укреплении режима прекращения огня, после чего в стране необходимо будет провести выборы. "Страна должна быть готова к выборам. Турция продолжит прилагать усилия, направленные на поддержание прекращения огня и поддержание политического процесса ", - цитирует РИА Новости Чавушоглу.