Новый коронавирус в Китае убил шесть человек

«По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались», — цитирует его слова The Daily Star.

Шесть человек погибли от нового типа коронавируса в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Об этом заявил мэр города Чжоу Саньван.

Он отметил, что сейчас в больницах остаются 227 пациентов. 51 человек — в тяжелом состоянии, 12 — в критическом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие дни новые случаи коронавируса могут быть выявлены в других регионах Китая и, возможно, в других странах.

Вместе с тем Национальный комитет по здравоохранению заявил, что им известно о 291 зараженном этим коронавирусом. Большинство из этих людей находятся в Китае, однако один случай зафиксирован в Таиланде, два — в Японии и еще один — в Южной Корее.