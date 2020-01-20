Порошенко приведут на допрос силой

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом заявил представитель ведомства Олег Корецкий, пишет «РБК-Украина».

По его словам, экс-президент Украины в очередной раз не явился на допрос в качестве свидетеля. При этом политик не сообщил причины своей неявки

«Следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко», — заявил Корецкий, комментируя возможное применение силы к экс-президенту.

Также сотрудник ГБР подчеркнул, что бывший украинский лидер получил повестки на допросы по уголовным делам, расследуемым ведомством.