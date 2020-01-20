Умер двоюродный брат саудовского короля Салмана

В Саудовской Аравии умер принц Бандар бен Мухаммед бен Абдель Рахман бен Фейсал Аль Сауд. Об этом сообщил королевский двор, передает саудовское информагентство САП.

Принц Бандар был двоюродным братом короля и одновременно его шурином, так как был женат на родной сестре монарха принцессе Аль-Бандари бинт Абдель Азиз Аль Сауд, дочери основателя королевства, умершей в 2008 году.

Принц умер в преклонном возрасте, пережив четверых сыновей и двух дочерей. Всего от двух жен у него было 13 детей.