Замначальника Генштаба России обвинили в многомиллиардном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей, передает «Интерфакс».

Подробности обвинения стали известны на заседании Второго окружного военного суда, который рассматривает жалобу на арест имущества генерала.

Из оглашенных в суде документов следует, что уголовное дело, фигурантом которого стал Арсланов, было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники. Срок следствия по делу в настоящее время установлен до 6 февраля 2020 года.

По данным следствия, генерал причастен к хищению не менее 6,7 миллиарда рублей.