Лукашенко: «Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставку нефти в республику из Казахстана. Об этом он сказал во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно - наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - цитирует главу государства агентство БелТА.

По его словам, доля поставок российской нефти в Беларусь должна составлять 30-40%, остальные объемы сырья будут завозиться из Балтики и Украины.

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны из Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь", - отметил Лукашенко.